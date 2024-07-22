Beşiktaş, Emre Bilgin'i Fatih Karagümrük'e Kiraladı

Beşiktaş'tan Önemli Transfer Hamlesi

Siyah-beyazlı kulüp, geleceğin yıldızı olarak görülen 20 yaşındaki kaleci Emre Bilgin'i VavaCars Fatih Karagümrük'e sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.

Kiralama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, genç kalecinin yeni takımına geçici transfer olduğu hakkında yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emre Bilgin, 2024-2025 sezonu sonuna kadar VavaCars Fatih Karagümrük Spor Kulübüne geçici transfer olmuştur. Emre Bilgin’e yeni kulübünde başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki Planlar

Emre Bilgin'in, Fatih Karagümrük'te gösterdiği performansın, hem kendisi hem de Beşiktaş için büyük bir gelişim fırsatı sunacağı düşünülüyor. Genç kalecinin, yeni deneyimlerle daha da olgunlaşması bekleniyor.