Beşiktaş, Eyüpspor Maçı için Hazırlıklarına Başladı

Beşiktaş, Eyüpspor Maçı İçin Antrenmanlarına Hız Verdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlık çalışmalarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamada, hazırlıkların BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirildiği bildirildi.

Antrenman Detayları

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü ve ısınma hareketleriyle başladı. Siyah-beyazlı oyuncular, ısınmanın ardından çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanın finalinde çift kale maçta mücadele ettiler.

Pauista'nın Dönüşü

Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Gabriel Paulista, antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışarak önemli bir gelişim kaydetti.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanın ardından Eyüpspor karşılaşmasına yönelik hazırlıklarını sürdürecek.