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Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Eyüpspor ile karşılaşacağı maç öncesi antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:35
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:35
Beşiktaş, Eyüpspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Eyüpspor İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Pazar günü sahasında Ivan Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulüpten alınan bilgilere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve pas çalışması ile başladı.

İdman Programı

Minyatür kale çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamlandı. Antrenmanı, siyah-beyazlıların ikinci başkanı Hüseyin Yücel ile yöneticiler Çağlayan Tuğal ve Burak Aslan, futbol takımları genel koordinatörü Samet Aybaba ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel de izledi.

Beşiktaş, Eyüpspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından 20 Eylül Cuma günü devam edecek.

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