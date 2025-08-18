Beşiktaş, Eyüpspor'u Rafa Silva'nın 90+6'da attığı golle 2-1 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Beşiktaş, yeni sezonun ilk lig maçını uzatma dakikalarında kazandı.

Maç özeti

Mücadelenin ilk evresinde Orkun Kökçü'nün ceza sahasında yerde kalmasıyla başlayan pozisyon sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. 19. dakikada Tammy Abraham topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 öne taşıdı. Eyüpspor, 29. dakikada Thiam'ın kafa golüyle skoru eşitledi.

Karşılaşmanın son bölümlerinde her iki ekip de gol ararken, maçın kaderini uzatma dakikaları belirledi. 90+6. dakikada Rafa Silva bulduğu golle skoru 2-1 yaparak Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.

Abraham ve gol performansı

Beşiktaş kadrosuna dahil edilen Tammy Abraham, siyah-beyazlı formayla çıktığı 5. maçında 6. golünü kaydetti. İngiliz oyuncu, Avrupa eleme maçlarında Shakhtar Donetsk ve St. Patrick's karşılaşmalarında da skor katkısı sağlamıştı; St. Patrick's deplasmanında hat-trick yapmıştı.

Beşiktaş'ın galibiyet geleneği

Beşiktaş, Süper Lig'e galibiyetle başlamayı sürdürdü ve bu sonuçla üst üste 6. sezon açılışını 3 puanla yapmış oldu. Kulüp, 2019-2020 sezonundaki Sivasspor mağlubiyetinin ardından geçen 5 sezonda sezon açılışlarını galibiyetle tamamlamıştı; bu süreçte Trabzonspor 3-1, Çaykur Rizespor 3-0, Kayserispor 1-0, Fatih Karagümrük 1-0 ve Samsunspor 2-0 mağlup edilmişti.

Savunma endişesi: Kalesini kapatamıyor

Beşiktaş, sezonun resmi maçlarında kaleyi kapatamadı. 4'ü Avrupa olmak üzere oynanan 5 maçta toplam 10 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, maç başına ortalama 2 gol yemiş durumda. Shakhtar Donetsk maçlarında kalesinde 6 gol görürken, St. Patrick's eşleşmelerinde rakip 3 gol atmayı başardı.

Taraftar tepkisi ve ortam

St. Patrick's maçında olduğu gibi Eyüpspor karşılaşmasında da taraftarların tepkisi devam etti. İlk yarı sonunda futbolcular yuhalanırken, maçın ilerleyen bölümünde tribünler teknik direktör Solskjaer'den istifa çağrısı yaptı ve hakem Halil Umut Meler'e tepki gösterildi.

Sakatlık ve oyuncu değişiklikleri

Beşiktaş'ta maçın başında sol bekte görev yapan Emirhan Topçu, 70. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Emirhan'ın yerine Emrecan Terzi oyuna dahil oldu.

Ayrıca, geçen hafta kadroya katılan Taylan Bulut ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi; 85. dakikada Svensson'un yerine oyuna giren 19 yaşındaki oyuncu, savunmanın sağında görev yaptı.

Beşiktaş, Eyüpspor maçıyla birlikte ligdeki yeni sezonuna galibiyetle başladı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.