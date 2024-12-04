Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisi İçin Geri Sayımda

Beşiktaş'ta Fenerbahçe Derbisi Hazırlıkları Sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Fenerbahçe için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde düzenlenen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenmanın ilerleyen bölümlerinde top kapma ve pas çalışması gerçekleştirildi.

Idman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, derbiye hazırlıklarını yarın devam ettirecek.