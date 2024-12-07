Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Hakemler ve Kadrolar Açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Heyecan Dorukta
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri daha sahne alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Karşılaşma, Tüpraş Statı'nda oynanacak.
Hakemler ve Takım Kadroları
Derbiyi yönetecek hakemler ise; Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil olarak belirlendi.
Beşiktaş takımının kadrosu:
- Mert Günok
- Svensson
- Tayyip Talha Sanuç
- Emirhan Topçu
- Masuaku
- Al Musrati
- Salih Uçan
- Rashica
- Gedson Fernandes
- Rafa Silva
- Immobile
Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekilde:
- Livakovic
- Mert Müldür
- Samet Akaydın
- Djiku
- Kostic
- Amrabat
- Fred
- Oğuz Aydın
- Tadic
- Saint-Maximin
- Dzeko
Futbolseverler, bu büyük derbiyi heyecanla beklerken, takımlarının galibiyet için sahada göstereceği mücadele şimdiden merak konusu oldu.