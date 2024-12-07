DOLAR
34,76 -0,01%
EURO
36,74 -0,05%
ALTIN
2.945,96 -0,02%
BITCOIN
3.461.867,41 1,52%

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Hakemler ve Kadrolar Açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakem ve takım kadroları belli oldu.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:02
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:02
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Hakemler ve Kadrolar Açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri daha sahne alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Karşılaşma, Tüpraş Statı'nda oynanacak.

Hakemler ve Takım Kadroları

Derbiyi yönetecek hakemler ise; Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil olarak belirlendi.

Beşiktaş takımının kadrosu:

  • Mert Günok
  • Svensson
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Emirhan Topçu
  • Masuaku
  • Al Musrati
  • Salih Uçan
  • Rashica
  • Gedson Fernandes
  • Rafa Silva
  • Immobile

Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekilde:

  • Livakovic
  • Mert Müldür
  • Samet Akaydın
  • Djiku
  • Kostic
  • Amrabat
  • Fred
  • Oğuz Aydın
  • Tadic
  • Saint-Maximin
  • Dzeko

Futbolseverler, bu büyük derbiyi heyecanla beklerken, takımlarının galibiyet için sahada göstereceği mücadele şimdiden merak konusu oldu.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kadıköy Ragbi, 15'li Ragbi Ligi'nde Şampiyonluğu Elde Etti
2
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Değişiklikler ve Notlar
3
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinden Önemli Notlar
4
Mustafa Dalcı: Göztepe Maçında Dengemiz Dağıldı
5
Manisa FK'de Teknik Direktör Çağdaş Çavuş Dönemi Resmen Sona Erdi
6
Galatasaray Zena, Otter Swimming Club'ı Farklı Geçti
7
Nilüfer Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u Farklı Geçti

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!