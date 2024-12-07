Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Hakemler ve Kadrolar Açıklandı

Beşiktaş-Fenerbahçe Derbisinde Heyecan Dorukta

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri daha sahne alıyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Karşılaşma, Tüpraş Statı'nda oynanacak.

Hakemler ve Takım Kadroları

Derbiyi yönetecek hakemler ise; Mehmet Türkmen, Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil olarak belirlendi.

Beşiktaş takımının kadrosu:

Mert Günok

Svensson

Tayyip Talha Sanuç

Emirhan Topçu

Masuaku

Al Musrati

Salih Uçan

Rashica

Gedson Fernandes

Rafa Silva

Immobile

Fenerbahçe takımının kadrosu ise şu şekilde:

Livakovic

Mert Müldür

Samet Akaydın

Djiku

Kostic

Amrabat

Fred

Oğuz Aydın

Tadic

Saint-Maximin

Dzeko

Futbolseverler, bu büyük derbiyi heyecanla beklerken, takımlarının galibiyet için sahada göstereceği mücadele şimdiden merak konusu oldu.