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Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica ile Karşılaşıyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası'nda Benfica ile yarın Portekiz'de karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 10:34
Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica ile Karşılaşıyor

Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Benfica'ya Konuk Olacak

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası K Grubu beşinci haftasında, yarın deplasmanda SL Benfica ile karşılaşacak. Karşılaşma, Pavilhao Fidelidade Salonu'nda TSİ 23.30'da başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, grubundaki geride kalan 4 maçı da kazanarak zirveye yerleşti. Beşiktaş, gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor.

Öte yandan, SL Benfica ise 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 3. sırada bulunuyor. Bu müsabakanın iki takım için de kritik öneme sahip olduğu belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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