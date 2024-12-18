Beşiktaş, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Enea Gorzow'u Ağırlıyor

Beşiktaş, Enea Gorzow'u Konuk Ediyor

Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Polonya temsilcisi Enea Gorzow'u ağırlayacak. Maç, BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Takımların Durumu

Normal sezonda K Grubu'nda yer alan siyah-beyazlı takım, oyununu sergileyerek 6'da 6 yaparak play-off'a yükselmeyi başardı. Diğer yandan, A Grubu'nda mücadele eden Enea Gorzow ise 3 galibiyet ve 3 yenilgi ile grup ikincisi olarak tur geçmeye hak kazandı.

İlk Maçın Sonucu ve Beklentiler

Polonya'da oynanan ilk maçta Beşiktaş, rakibini 80-64 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Siyah-beyazlı ekip, yarınki karşılaşmada 16 ve üzeri bir farkla yenilmezse adını son 16 turuna yazdıracak.

Bir Sonraki Eşleşme

Beşiktaş, eğer turu geçerse son 16 turunda MB Zaglebie (Polonya) - UFAB 49 (Fransa) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.