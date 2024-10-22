Beşiktaş Fibabanka Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'yı Geçti

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Kazanılan Önemli Bir Galibiyet

Beşiktaş Fibabanka, 5. hafta maçı olarak düzenlenen BKT Avrupa Kupası A Grubu karşılaşmasında, İspanya'nın Joventut Badalona takımını 82-76'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Siyah-Beyazlılar Grubunda Üst Sıralara Tırmanıyor

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, grup etabında 3. galibiyetini elde ederken, konuk ekip Joventut Badalona ise 3. yenilgisini yaşamış oldu. Beşiktaş Fibabanka, bu kritik galibiyetle birlikte grup sıralamasında kendine sağlam bir yer edinmiş oldu. Beşiktaş'ın Hedefi: İleriye Gitmek

Siyah-beyazlı ekip, sonraki maçlarda da bu başarıyı sürdürerek, Avrupa kupasında ilerlemeyi hedefliyor.