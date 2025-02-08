Beşiktaş Fibabanka'dan Dominant Galibiyet: 102-77

Beşiktaş Fibabanka'dan Muazzam Performans

2023 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında, Beşiktaş Fibabanka ile Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket karşı karşıya geldi.

Beşiktaş, sahasında gerçekleştirdiği bu heyecan dolu müsabakada, rakibini 102-77 gibi farklı bir skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçın Detayları

Beşiktaş Fibabanka, maçın başından itibaren sergilediği etkileyici oyun ile dikkat çekti. Takım, hücumda ve savunmada gösterdiği üstün performansla rakibine geçit vermedi.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, ligdeki iddiasını güçlendirerek önemli bir galibiyet elde etti.