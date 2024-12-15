Beşiktaş Fibabanka, Darüşşafaka Lassa'yı 91-76 Yenerek Gücünü Gösterdi

Beşiktaş Fibabanka'nın Etkileyici Zaferi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında, Beşiktaş Fibabanka, Darüşşafaka Lassa ile karşı karşıya geldi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede, Beşiktaş Fibabanka sahadan 91-76 galip ayrılarak zirveye olan iddiasını güçlendirdi.

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Beşiktaş, hücumdaki etkisi ve savunmadaki disiplinli performansıyla dikkat çekti. Darüşşafaka Lassa, maç boyunca zorluk çekmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. Ancak, Beşiktaş'ın üstün oyun gücü, maçı kazanmak için yeterli oldu.

Bu zafer, Beşiktaş Fibabanka'nın ligdeki konumunu sağlamlaştırırken, Darüşşafaka Lassa için yeni bir değerlendirme sürecini başlattı.