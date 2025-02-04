Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia Trento'yu Ağırlıyor

Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia Trento'yu Konuk Ediyor

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. hafta müsabakasında yarın, İtalya'nın Dolomiti Energia Trento ekibini ağırlayacak. Müsabaka, Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayacak.

Grup Durumu ve Önemi

Bahçeşehir Koleji'nin liderliği garantilediği grupta, 17 maçta 9 galibiyet ve 8 yenilgi ile 5. sırada bulunan Beşiktaş, son haftaya giriyor. Gruplarını ilk 2 sırada bitiren ekipler direkt çeyrek finale yükselirken, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar çeyrek finale kalabilmek için 8'li final turu oynamak zorunda kalacak

Öte yandan, Dolomiti Energia Trento'nun 17 maçta 6 galibiyet ve 11 yenilgi bulunuyor, bu nedenle ilk 6 sıralaması şansları bitmiş durumda.

İki ekibin sezon başında İtalya'da karşı karşıya geldiği maddi mücadelede, Beşiktaş Fibabanka rakibini 83-68'lik skorla mağlup etmişti.