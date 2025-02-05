Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia'yı Son Dakikada Geçti: 79-75

BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında Beşiktaş Fibabanka, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 79-75 mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın ilk dakikalarında rakibinin hücumdan boş dönmesini değerlendiren siyah-beyazlılar, 5. dakikayı 11-6 önde geçti. Pota altında etkili savunma yaparak farkı artırma çabalarına yanıt veren İtalyan temsilcisi, dış atışlardan bulduğu sayılarla karşılık verdi. Ancak Needham'ın peş peşe kaydettiği üç sayılık basketlerle Beşiktaş, ilk çeyreği 22-15 önde tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş üstünlüğünü sürdürdü ve 15. dakikayı 34-23 göstermekte geçti. Hızlı hücumlardan elde ettiği fırsatları değerlendirerek farkı açmaya başlayan ev sahibi ekip, soyunma odasına 46-35 önde gitti.
Üçüncü çeyrekte etkili olan Dolomiti Energia, arka arkaya bulduğu basketlerle farkı 46-41'e indirdi. Ancak siyah-beyazlı takım, üst üste bulduğu basketlerle kontrolü kaybetmedi. Savunmadaki direncini artıran Beşiktaş, final periyoduna 63-52 önde girdi.
Son çeyrekte Beşiktaş, İtalyan rakibinin farkı kapatmasına izin vermezken, Dolomiti Energia, Lamb ve Ford'un kritik basketleriyle bitime 2 dakika kala farkı 4 sayıya düşürdü: 74-70. İtalyan ekibi, bitime 15 saniye kala bir basket faul kazanarak skoru 76-75'e getirdi. Son hücumdan boş dönen Dolomiti Energia karşısında, bitime 6 saniye kala Needham'ın faul atışlarıyla Beşiktaş 4 sayı farka ulaştı ve maçı 79-75 kazanmayı başardı.