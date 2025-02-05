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Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia'yı Yenerek Play-Off'a Taşıdı

Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia'yı 79-75 mağlup ederek play-off biletini kaparken, antrenör Dusan Alimpijevic açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 22:26
Beşiktaş Fibabanka, Dolomiti Energia'yı Yenerek Play-Off'a Taşıdı

Beşiktaşın Zorlu Zaferi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında Beşiktaş Fibabanka, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını 79-75 mağlup ederek bir kez daha play-off’a yükselmeyi başardı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başantrenörü Dusan Alimpijevic, zorlu bir karşılaşma sürecini geride bıraktıklarını ifade etti.

Alimpijevic'ten Açıklamalar

Basın toplantısında konuşan Alimpijevic, "Bu tip maçları oynamak zor oluyor. Çünkü karşınızda kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir takım var. Bizim için üzerimizde baskı vardı. Sıralama ile ilgili önemli bir maç oynuyorduk. Rakibimizde böyle bir baskı yoktu. Maçın sonunda her şeye rağmen kazanmanın bir yolunu bulduk." dedi.

Alimpijevic, Beşiktaş basketbolunda önemli işler yapıldığını ve daha fazla desteği hak ettiklerini vurguladı: "Buraya geldiğimde tüm takıma ve taraftara bir söz verdim, 'Bu takım Avrupa'nın en ciddiye alınacak takımlarından biri haline gelecek.' Bu sezon 2. yıl üst üste Avrupa Kupası'nda play-off oynama başarısı göstereceğiz. Bu takım ve biz, salonumuzda biraz daha fazla destek görmeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Salonun Anadolu Efes maçında tamamen dolu olacağını biliyorum ama biz yarıştığımız tüm organizasyonlarda en tepeye ulaşmak istiyoruz. Bu havaya rağmen gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza tek tek teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarları diğerlerinden farklı. Diğer takımların taraftarları iyi günde destekliyor. Beşiktaş taraftarı zor günde de desteğini gösteriyor."

Dolomiti Energia'nın Durumu

Öte yandan Dolomiti Energia Başantrenörü Paolo Galbiati ise takımlarının genç olduğunu belirterek, "Rakibimiz yetenekli bir takımdı. Tecrübeli oyuncuları vardı. Bu turnuvada genç ve yetenekli oyuncuları Avrupa piyasasına çıkardık. 6 galibiyet ile bu serüveni tamamladık. Beşiktaş'a play-off'ta iyi şanslar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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