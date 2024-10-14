Beşiktaş Fibabanka Dominasyonu: Ratiopharm Ulm'ı Farkla Geçti

Beşiktaş Fibabanka'nın Etkili Performansı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki dördüncü haftasında Almanya'nın Ratiopharm Ulm ekibini 107-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Maçın Başlangıcı ve İlk Periyot

Müsabakaya hızlı bir giriş yapan Beşiktaş Fibabanka, Allman, Sleva ve Kerem Konan'ın sayılarıyla 7-0 öne geçti. İlk beş dakikalık bölümü 17-7'lik üstünlükle tamamlayan siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 31-9'luk bir farkla tamamlayarak oyundaki hakimiyetlerini sürdürdü.

İkinci Periyotta Farkı Büyüttüler

İkinci periyotta da etkili oynayan Beşiktaş Fibabanka, 8-3'lük bir seri ile farkı 27 sayıya çıkardı ve skoru 39-12’ye getirdi. Pota altında ve dış atışlarda rakibine üstünlük sağlayan siyah-beyazlılar, soyunma odasına 61-28 önde gitti.

Üçüncü Periyot ve Son Çeyrek

Üçüncü çeyrekte karşılıklı atışlarla devam eden mücadelede, Ratiopharm Ulm bir ara 8-0'lık bir seri yakaladı ama Beşiktaş Fibabanka farkı tekrar 39 sayıya çıkararak son periyoda 89-49 avantajıyla girdi. Son bölümde, farkın açık olmasının verdiği rahatlıkla rotasyon yapan siyah-beyazlılar, son dakikalarda da etkili olup, maçı 107-74 kazanarak büyük bir zafer elde etti.

Gelecek Hedefler

Bu galibiyetle Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'ndaki iddiasını sürdürürken, takımın performansı taraftarlarını umutlandırdı.