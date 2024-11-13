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Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 Yenildi

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup oldu, gruptaki 4. yenilgisini yaşadı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 22:20
Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 Yenildi

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Zor Anlar Yaşadı

Beşiktaş Fibabanka Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde İspanyol temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup oldu. Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, gruptaki dördüncü yenilgisini yaşarken, Dreamland Gran Canaria ise altıncı galibiyetini elde etti.

İlk Çeyrek ve Oyun Başlangıcı

Maçın ilk döneminde Needham'ın peş peşe kaydettiği basketlerle öne geçen Beşiktaş, İspanyol rakibinin üst üste bulduğu sayılara karşılık vermekte zorlandı. Gran Canaria, yakaladığı avantajı ilk çeyreğin sonuna kadar korumayı başardı ve bu bölümü 21-18 önde tamamladı.

İkinci Periyotta Denge Savaşları

İkinci çeyreğin başında farkı açan İspanyol ekibine Beşiktaş, 8-0'lık seriyle karşılık vererek skoru 28-28'e getirdi. Her iki takımın da ciddi savunma yaptığı bu bölümün sonlarına doğru Gran Canaria, devreyi 38-33 önde kapattı.

Üçüncü Çeyrekte Gerilim Artıyor

Üçüncü çeyreğin başında Beşiktaş'ın farkı kapatma çabaları başarılı olamazken, Gran Canaria, siyah-beyazlıların sayılarına direnç gösterdi. Beşiktaş, top kayıpları yaparak Homesley'nin pota altındaki etkisini durduramadı. Periyodun sonuna yaklaşırken, Morgan'ın üç sayılık basketi farkı 1'e indirdi: 52-53. Çeyrek bitmeden Needham'ın turnikesiyle öne geçen Beşiktaş, üçüncü çeyreği 57-53 önde bitirdi.

Son Çeyrek Sonuç Belirliyor

Son periyotta Gran Canaria, Homesley'nin isabetli faul atışları ve ardından kaydettiği üç sayılık basket ile skoru lehine çevirdi: 61-62. Maçın son dakikalarında Beşiktaş Fibabanka'nın galibiyet çabaları sonuç vermedi ve İspanyol ekibi maçı 76-74 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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