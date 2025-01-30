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Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'ya Yenildi

BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'ya 90-81 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 01:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 01:12
Beşiktaş Fibabanka, Dreamland Gran Canaria'ya Yenildi

BKT Avrupa Kupası Maç Sonucu

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 17. hafta karşılaşmasında Beşiktaş Fibabanka, İspanya'daki Dreamland Gran Canaria takımına 90-81 mağlup oldu. Maç, Beşiktaş'ın deplasmanda karşılaştığı zorlu bir rakiple geçirdiği bir mücadele oldu.

Maç Özeti

Beşiktaş, karşılaşmanın başından itibaren etkili bir oyun sergileyemedi ve Dreamland Gran Canaria'nın güçlü performansıyla karşılaştı. Sonuç, Beşiktaş Fibabanka'nın grup aşamasında alacağı sonuçlar açısından önemli bir etki yarattı.

Bu mağlubiyet, Beşiktaş’ın grup hedeflerini yeniden gözden geçirmesine neden olurken, takımın moral ve motivasyonunu da olumsuz yönde etkileyebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

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