Beşiktaş Fibabanka, Gran Canaria'ya 76-74 Yenildi: Alimpijevic Açıklamalarda Bulundu

Maç Sonrası Değerlendirmeler

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 8. haftasında İspanya temsilcisi Dreamland Gran Canaria'ya 76-74 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Beşiktaş Fibabanka Başantrenörü Dusan Alimpijevic, takımın savunmada yeterli performansı sergileyemediğini vurguladı.

Alimpijevic'in Açıklamaları

Alimpijevic, "İlk yarıdaki oyun kabul edilemezdi. Savunmada agresif olamadık. Maçı kazanmayı istemediğimizi ve savaşmadığımızı söyleyemem; ancak Gran Canaria gibi takımlara karşı kazanmak için maksimum mücadele etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yağmurlu bir günde salona gelen ve neredeyse tamamını dolduran taraftarlara teşekkür ediyorum. Onlara çok saygı duyuyorum ve cumartesi günü oynayacağımız maça davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic'in Yorumları

Dreamland Gran Canaria Başantrenörü Jaka Lakovic ise maçı değerlendirdi ve şunları söyledi: "Son derece sert bir maç oldu. Harika bir rakibe karşı kazanmayı başardık. Güzel bir galibiyet elde ettik. Değerli bir rakibe ve iyi bir salon atmosferine karşı kıymetli bir galibiyet aldık. Bu galibiyete rağmen geliştirmemiz gereken noktalar var."

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.