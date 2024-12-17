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Beşiktaş Fibabanka Hapoel Shlomo ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Beşiktaş, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile yarın Tel Aviv'de deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 10:10
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 10:10
Beşiktaş Fibabanka Hapoel Shlomo ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile Karşılaşacak

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 12. haftasında yarın Hapoel Shlomo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Müsabaka, İsrail'in Tel Aviv kentindeki Samokov Arena'da saat TSİ 21.00'de başlayacak.

Grupta çıktığı 11 maçta 7 galibiyet ve 4 yenilgi elde eden Beşiktaş, haftaya 3. sıradan girmekte. Diğer yandan, Hapoel Shlomo oynadığı 11 maçta 6 galibiyet alırken, 5 maçta ise mağlup oldu ve 5. sırada yer aldı.

İki takım, organizasyonun 3. haftasında Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelmiş, Beşiktaş Hapoel Shlomo'ya 101-87 mağlup olmuştu.

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