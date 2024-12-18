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Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya Karşı Dramayı Yaşadı: 109-101

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Hapoel Shlomo ile karşılaştı. Normal süresi 93-93 biten maçta, uzatmada 109-101 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:40
Beşiktaş Fibabanka, Hapoel Shlomo'ya Karşı Dramayı Yaşadı: 109-101

BKT Avrupa Kupası'nda Heyecan Dolu Mücadele

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nın 12. haftasında A Grubu'nda kritik bir maça çıktı. Deplasmanda Hapoel Shlomo ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, normal süresi 93-93 eşitlikle sona eren karşılaşmada, uzatmalarda 109-101 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Samokov Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Hapoel Shlomo 25-21 önde kapatırken, soyunma odasına da 49-41 üstün gitti. Final periyoduna girmeden önce Hapoel Shlomo, 71-69'luk bir avantaj sağlamıştı.

Son çeyrek, Beşiktaş'ın etkili oyunuyla birlikte eşitliğin sağlandığı bir anı yaşadı. Her iki takımın da galibiyet için çaba harcadığı bu süreç sonunda, normal süre 93-93 eşitlikle tamamlandı.

Uzatmalarda Hapoel Shlomo Üstün Geldi

Uzatma periyodunda daha etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, parkeden 109-101 galip ayrılarak önemli bir zafer elde etti. Beşiktaş Fibabanka, mücadeleye rağmen istediği sonucu alamadı ve gruptaki hedefi için zorlu bir sınav vermeye devam edecek.

Bu sonuçla birlikte, Beşiktaş'ın BKT Avrupa Kupası'ndaki durumu daha da önem kazandı ve takımın önümüzdeki maçları için hazırlıklarını hızlandırması gerekecek.

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