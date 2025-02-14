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Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Geçerek Finale Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor’u 83-63 mağlup ederek ING Türkiye Kupası finaline adını yazdırdı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 20:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 20:36
Beşiktaş Fibabanka, Mersinspor'u Geçerek Finale Yükseldi

Beşiktaş Fibabanka Finalde

ING Erkekler Türkiye Kupası Dörtlü Finalinde Mersinspor'u 83-63 mağlup eden Beşiktaş Fibabanka, finale yükseldi. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan başantrenör Dusan Alimpijevic, oyuncularını kutlayarak, "Bu galibiyeti Beşiktaş taraftarı için aldık" dedi.

İyi Savunma Performansı

Alimpijevic, Mersinspor karşısında gösterilen savunma performansını övgüyle karşıladı. "Takımım çok iyi savunma yaptı. Maç sonuna kadar rakibimiz sadece 63 sayı atabildi. Bazı takımları bu sayıda tutmak zordur. Mersinspor da hücum anlamında çok iyi bir takım" ifadelerini kullandı. Anadolu Efes maçından sonra kısa bir sürede hazırlanmanın zorluğu kabul eden Alimpijevic, bu süreçte elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersinspor'a Tebrik

Başantrenör, Mersinspor’u da başarılarından ötürü tebrik etti. "Mersinspor'u da ayrıca kutluyorum. İyi bir sezon geçiriyorlar ve bu sene play-off'a kalacaklarını düşünüyorum. Kupada buraya kadar geldiler ve harika bir iş çıkardılar" şeklinde konuştu.

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