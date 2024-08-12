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Beşiktaş, Francisco Montero ile Sözleşmesini Feshetti

Beşiktaş, İspanyol stoper Francisco Montero ile yollarını ayırarak yeni bir döneme adım attı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 11:20
Beşiktaş, Francisco Montero ile Sözleşmesini Feshetti

Beşiktaş'tan Montero Açıklaması

Beşiktaş Spor Kulübü, İspanyol futbolcu Francisco Montero ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Francisco Montero ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Francisco Montero'ya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Montero'nun Beşiktaş Kariyeri

Montero, 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olduktan sonra, siyah-beyazlı formayla 46 maçta görev aldı. İlk sezonunda 17 resmi karşılaşmada sahaya çıkan 25 yaşındaki stoper, 2021-2022 sezonunda 25 maçta forma giydi.

2022-2023 sezonunun başında, Beşiktaş ile 4 resmi maça çıkan Montero, ardından Almanya 2. Lig ekiplerinden Hamburg'a kiralık olarak gönderildi. Geçtiğimiz sezonu ise Portekiz'in Arouca takımında kiralık olarak geçirdi.

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