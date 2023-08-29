Beşiktaş Francisco Montero'yu o takıma kiraladığını açıkladı

Beşiktaş'tan transfer haberleri gelmeye devam ederken bu defa Franciso Montero gündeme geldi. Portekiz Ligi takımlarından Arouca'ya 1 yıllık kiralama anlaşması yapıldı. Tüm detaylar haberimizde...