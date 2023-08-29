Beşiktaş Francisco Montero'yu o takıma kiraladığını açıkladı
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Beşiktaş'tan transfer haberleri gelmeye devam ederken bu defa Franciso Montero gündeme geldi. Portekiz Ligi takımlarından Arouca'ya 1 yıllık kiralama anlaşması yapıldı. Tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş kulübünden güncel haberler gelmeye devam ederken profesyonel futbolculardan olan Montero, 2023-2024 sezonunda yeni takımı belli oldu.
Portekiz'den FC Arouca'ya geçici transfer olmuştur. Francisco Montero'ya yeni kulübünden başarılar dilekleri geldi. Başarılı topçu geçtiğimiz sezon ise Alman ekibi Hamburg'da kiralık olarak sahada yer aldı.
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