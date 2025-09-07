DOLAR
Beşiktaş GAİN 86-81: Gloria Pre-Season Games 2025'te TOFAŞ'ı Yendi

Beşiktaş GAİN, Gloria Pre-Season Games 2025'te Belek'te TOFAŞ'ı 86-81 yendi. Çeyrekler: 28-27, 45-45, üçüncü çeyrek 68-63. Turnuva 14 Eylül Pazar sona erecek.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 17:54
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' turnuvasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ86-81 mağlup etti.

Maç Özeti

Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek 45-45 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş GAİN, rakibine 68-63 üstünlük sağladı ve karşılaşmayı 86-81 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.

Antalya'da düzenlenen "Gloria Pre-Season Games 2025" basketbol turnuvasında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş GAİN ile TOFAŞ karşılaştı.

