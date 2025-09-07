Beşiktaş GAİN 86-81: Gloria Pre-Season Games 2025'te TOFAŞ'ı Yendi
Antalya'da düzenlenen 'Gloria Pre-Season Games 2025' turnuvasında Beşiktaş GAİN, TOFAŞ'ı 86-81 mağlup etti.
Maç Özeti
Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini siyah-beyazlılar 28-27 önde tamamladı. İkinci çeyrek 45-45 eşitlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte Beşiktaş GAİN, rakibine 68-63 üstünlük sağladı ve karşılaşmayı 86-81 kazanarak sahadan galip ayrıldı.
Gloria Pre-Season Games 2025, 14 Eylül Pazar günü sona erecek.
