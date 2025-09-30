Beşiktaş GAİN yarın Lietkabelis Panevezys'e konuk oluyor

Beşiktaş GAİN yarın Lietkabelis Panevezys deplasmanında

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu ilk hafta karşılaşması için yarın Litvanya'nın Lietkabelis Panevezys takımına konuk olacak.

Maç Detayları

Mücadele Kalnapilio Arena'da saat 19.00'da başlayacak.

Grup ve Takvim

Bir diğer Türk temsilcisi Türk Telekom ile aynı grupta yer alan siyah-beyazlı ekip, normal sezonda ayrıca Buducnost VOLI (Karadağ), Cosea JL Bourg-en-Bresse (Fransa), Dolomiti Energia Trento (İtalya), London Lions (İngiltere), Niners Chemnitz (Almanya), Panionios (Yunanistan) ve Ratiopharm Ulm (Almanya) takımlarıyla karşılaşacak.

Gruplarında ilk 2 sırayı alan takımlar direkt çeyrek finale yükselecek. Her iki grupta 3. ile 6. sıra arasındaki ekipler ise 10-11 Mart tarihlerinde tek maç üzerinden çeyrek final için mücadele edecek.