Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 29 Mart'ta Galatasaray ile oynayacağı derbi maçı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:12
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplam 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.

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