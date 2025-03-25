Beşiktaş, Galatasaray Derbisi için Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü sahasında Galatasaray ile yapacağı derbi maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, toplam 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, minyatür kale ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Beşiktaş, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.