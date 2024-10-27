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Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, yarın Galatasaray ile oynayacağı derbi için antrenmanlarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 13:42
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 13:42
Beşiktaş, Galatasaray Derbisi İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbi karşılaşması öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık Antrenmanı

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmalara yer verildi.

İdman Detayları

Isınma koşuları, pas çalışmaları ve 5’e 2 oyunu ile başlayan idman, yapılan taktiksel çift kale maç ile sona erdi. Oyuncular, maç öncesi şiddetli bir tempoda çalışarak hazırlandı.

Maç Saati ve Yeri

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma, yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta gerçekleştirilecek.

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