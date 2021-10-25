İstanbul 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
1486.49
ALTIN
560.71
DOLAR
9.6726
STERLİN
13.3150
EURO
11.2334
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza ve odaklanma sorunu yaşamaya başlıyor!
Son Dakika
Koronavirüs geçirenler, aylar sonra hafıza...
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan faiz indirimi kararı!
Son Dakika
Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan...
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Son Dakika
Uzaydan gizemli sinyaller geldiği keşfedildi
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı
Son Dakika
Kaç kişi koronavirüsten hayatını kaybetti?...

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifresiz mi? BJK- GS muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 10’uncu haftasında kapanış Beşiktaş Galatasaray derbisiyle gerçekleşecek. Dev derbi öncesi muhtemel 11’ler merak konusu oldu. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

25 Ekim 2021 Pazartesi 15:01
Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifresiz mi? BJK- GS muhtemel 11’ler
Takip Et:

Süper Lig’in 10’uncu haftasında kapanış Beşiktaş Galatasaray derbisiyle gerçekleşecek. Hafta içi Avrupa mesaisinden dönen iki ekipte karşılaşma öncesi son hazırlıklar yapıldı. Ligde 17’şer puanı olan Galatasaray ve Beşiktaş puanını 24’e yükselten lider Trabzon’u yakalamak için maça mutlak üç puan parolasıyla çıkacak. Dev karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler full HD ve kesintisiz olarak takip edebilecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.

Galatasaray:

Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.

Galatasaray’da eksikler dönüyor


Galatasaray’da 8 maç ceza alan Marcao Beşiktaş maçıyla birlikte dönüyor. Avrupa maçlarındaki performansıyla beğeni toplayan Marcao’nun dönmesi derbi öncesi önem taşıyor. Ayrıca geçen hafta cezalı olan Berkan Kutlu da Beşiktaş maçında takıma dönüyor. Her iki oyuncunun da maça ilk 11’de çıkması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda zorlu Beşiktaş maçı öncesi Arda Turan ve Sacha Boey dışında bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş moral bulmak istiyor

Zorlu Galatasaray derbisi öncesi Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 4-1 yenilen Beşiktaş, Galatasaray derbisini kazanarak moral bulmak istiyor. Beşiktaş’ta derbi öncesi Atiba, N’Koudou sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Zirve için üç puan

Galatasaray ve Beşiktaş’ın derbi öncesi 17 puanı bulunuyor. Lider Trabzonspor’un Göztepe maçından üç puanla dönüp, puanını 24’e yükseltmesiyle aradaki fark 7’ye çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray derbide mutlak üç puan alarak farkı kapatmak isteyecek. Maçta olası bir beraberliğin çıkması halinde Trabzonspor, Fenerbahçe’nin de kaybettiği haftayı karlı kapatacak.


Son Güncelleme: 25.10.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taraftarlardan istifa sesleri!
Alanyaspor yenilgisi sonrası Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a taraftarlardan istifa sesleri!
Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can geri dönüyor
Kasımpaşa’da teknik direktör Şenol Can geri dönüyor
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler
Fenerbahçe Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Alanyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? FB – Alanya maçı şifresiz mi, muhtemel 11’ler
Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok
Trabzonspor’da Anders Trondsen yeniden sakatlandı! En az 10 gün yok
Chelsea Ozan Kabaklı Norwich City’i 7-0’la geçti
Chelsea Ozan Kabaklı Norwich City’i 7-0’la geçti
Borussia Dortmund yetkilileri Berkan Kutlu’yu izlemek için geliyor
Borussia Dortmund yetkilileri Berkan Kutlu’yu izlemek için geliyor

Popüler Haberler

İstediğiniz anda 7.500 TL krediye sahip olabilirsiniz! İlk taksitiniz de 2022 yılının Ocak ayında ödeme
Ziraat Bankası 18 bin TL kredi başvuru şartları nelerdir? Ziraat Bankası'nda tam 18 bin TL kredi müjdesi
El Kızı dizisinin konusu nedir? El Kızı dizisi oyuncu kadrosu
Mevlidi Nebi Haftası ne zaman 2021 Mevlidi Nebi haftası hangi tarihler arasında kutlanıyor
2021 Magnum çekiliş sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu! Magnum çekiliş sonuçları ne zaman?
Türkiye - Norveç maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Norveç maçı canlı yayın kanalı
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Deniz taksi açılış ücreti ve mil başı ücreti ne kadar?
MasterChef'te yarışmacılara bölüm başı ne kadar ödeniyor?
Kim Milyoner Olmak İster'in ödül sistemi yenilendi! Kim Milyoner Olmak İster yeni ödül sistemi nasıl?
PTT 10 bin TL kredi ödemesi fırsatı sağlıyor
The Sinner 4. Sezon ne zaman başlayacak?
İşçilere aşı zorunluluğu var mı? İşçilere PCR test zorunluluğu mu hetirildi ?
Exxen Konuşanlar 30.bölüm ne zaman yayınlanacak?
Safer ayı ne zaman başlıyor? 2021 yılı safer ayı tarihi ve Safer ayı duaları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber ve Haberler Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.