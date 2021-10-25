Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman? Beşiktaş Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray derbisi şifresiz mi? BJK- GS muhtemel 11’ler

Süper Lig’in 10’uncu haftasında kapanış Beşiktaş Galatasaray derbisiyle gerçekleşecek. Hafta içi Avrupa mesaisinden dönen iki ekipte karşılaşma öncesi son hazırlıklar yapıldı. Ligde 17’şer puanı olan Galatasaray ve Beşiktaş puanını 24’e yükselten lider Trabzon’u yakalamak için maça mutlak üç puan parolasıyla çıkacak. Dev karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularını araştırıyor.

Beşiktaş Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 25 Ekim Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Karşılaşmayı beIN Sports abonesi olan kişiler full HD ve kesintisiz olarak takip edebilecek.

Muhtemel 11’ler

Beşiktaş:

Galatasaray:

Galatasaray’da eksikler dönüyor

Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanic, Teixeira, Ghezzal, Larin, Batshuayi.Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Mohamed.

Galatasaray’da 8 maç ceza alan Marcao Beşiktaş maçıyla birlikte dönüyor. Avrupa maçlarındaki performansıyla beğeni toplayan Marcao’nun dönmesi derbi öncesi önem taşıyor. Ayrıca geçen hafta cezalı olan Berkan Kutlu da Beşiktaş maçında takıma dönüyor. Her iki oyuncunun da maça ilk 11’de çıkması bekleniyor.

Sarı kırmızılılarda zorlu Beşiktaş maçı öncesi Arda Turan ve Sacha Boey dışında bir eksik bulunmuyor.

Beşiktaş moral bulmak istiyor

Zorlu Galatasaray derbisi öncesi Şampiyonlar Ligi’nde Sporting’e 4-1 yenilen Beşiktaş, Galatasaray derbisini kazanarak moral bulmak istiyor. Beşiktaş’ta derbi öncesi Atiba, N’Koudou sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Zirve için üç puan

Galatasaray ve Beşiktaş’ın derbi öncesi 17 puanı bulunuyor. Lider Trabzonspor’un Göztepe maçından üç puanla dönüp, puanını 24’e yükseltmesiyle aradaki fark 7’ye çıktı. Beşiktaş ve Galatasaray derbide mutlak üç puan alarak farkı kapatmak isteyecek. Maçta olası bir beraberliğin çıkması halinde Trabzonspor, Fenerbahçe’nin de kaybettiği haftayı karlı kapatacak.