Beşiktaş - Galatasaray Derbisinde İlk Yarı Sonucu: 1-1

Trendyol Süper Lig Derbisi: Beşiktaş ve Galatasaray 1-1 Beraberlik ile Saha Dışına Çıktı

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan zorlu derbi maçının ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.

Öne Çıkan Anlar

Maçın başlama düdüğünden sadece 4 dakika sonra, Beşiktaş'tan Masuaku, sağdan bir korner kullandı. Ön direkte iyi yükselen Gedson Fernandes’in kafa vuruşu, az farkla üstten dışarı gitti.

23. dakikada Beşiktaş, Joao Mario'nun pasıyla 1-0 öne geçti. Rafa Silva, ceza sahasına çaprazdan girerek, Sanchez'den sıyrıldı ve vuruşunu yaparak meşin topu Muslera'nın kapattığı köşeden ağlara gönderdi.

30. dakikada ise Galatasaray’ın çabaları sürse de, Eren Elmalı’nın ceza sahası sol çaprazından çıkardığı topla Torreira, Sara’ya pas verdi. Sara’nın sert şutunu, kaleci Mert Günok iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

36. dakikada maçta önemli bir gelişme yaşandı. Galatasaray, Emirhan Topçu'nun uzun pasında Muçi'nin Frankowski’nin müdahalesiyle düşmesi sonucu 10 kişi kaldı. Hakem Yasin Kol, VAR uyarısı sonrası sarı kartı iptal ederek Frankowski'yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

İlk yarının sonlarına yaklaşırken, 45. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Abdülkerim Bardakcı'dan aldığı pasla yaklaşık 30 metreden sert bir şut çeken Torreira, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

Derbi mücadelesinin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda takımların nasıl bir performans sergileyeceği ise futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.