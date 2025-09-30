Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlıklara başladı
Trendyol Süper Lig 8. hafta randevusu için tempo yükseldi
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak ve 4 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre idman, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 saat 20 dakika sürdü.
Dün oynanan Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular salonda yenilenme çalışması yaparken; diğer oyuncular ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla antrenmana başladı. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.