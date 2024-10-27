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Beşiktaş, Galatasaray ile Zorlu Derbide Karşılaşıyor

Beşiktaş, Galatasaray'a konuk olacak. Derbinin saati ve muhtemel sakatlıklar hakkında detaylar burada.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 09:31
Beşiktaş, Galatasaray ile Zorlu Derbide Karşılaşıyor

Beşiktaş, Galatasaray ile Derbide Buluşuyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak. Karşılaşma, RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak.

Hakem Arda Kardeşler Düdük Çalacak

Bu kritik derbide hakem Arda Kardeşler'in düdük çalacağı açıklandı. İki takım da ligdeki yenilmezlik unvanını koruma mücadelesi verecek.

Takım Performansları

Siyah-beyazlı ekip, geride kalan haftalarda 6 galibiyet ile 2 beraberlik elde etti ve ligde 1 haftayı bay geçerek 20 puanla 3. sırada yer alıyor. Öte yandan Galatasaray, 8 galibiyet ve 1 beraberlik ile 25 puanla ilk sırada bulunuyor.

Sakatlıklar ve Tedavi Süreçleri

Beşiktaş'ta, Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica gibi 3 önemli oyuncunun sakatlık durumu belirsizliğini koruyor. Tedavi süreçlerinin devam ettiği bu futbolcuların derbide forma giyip giymeyeceği bugün yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşecek.

Al Musrati Sarı Kart Ceza Sınırında

Beşiktaş'ın Libyalı oyuncusu Moatasem Al Musrati, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde 3 kez sarı kart gören Al Musrati, yarın kart görmesi durumunda 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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