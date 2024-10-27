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Beşiktaş-Galatasaray Rekabetinde Tarihi Anlar

99 yıllık rekabette dikkat çeken istatistikler ve anekdotlar.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 11:12
Beşiktaş-Galatasaray Rekabetinde Tarihi Anlar

Beşiktaş-Galatasaray Rekabetinde Tarihi Notlar

İstanbul'un iki büyük futbol takımı Beşiktaş ile Galatasaray arasında 99 yılı aşkın bir süredir süren bu rekabet, futbolseverler için birçok ilginç detay barındırıyor. Bu yazıda, rekabetin en dikkat çekici anekdotlarını ve istatistiklerini derledik.

İlk Gol ve İlk Maç

Rekabetin tarihinde ilk golü, 1924 yılında oynanan İstanbul Ligi maçında Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Bu tarih, Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan maçın da başlangıcı oldu. Galatasaray ise 1925 yılında yapılan ikinci karşılaşmada, yine Taksim Stadı'nda 6-2'lik skorla galip geldi ve ilk golü Mehmet Leblebi ile kaydetti.

Rekabetin Golcüleri

Beşiktaşlı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en çok gol atan futbolcu unvanını elinde bulundururken, Galatasaray'dan Gündüz Kılıç, 31 karşılaşmada 21 golle bu alanda dikkat çekiyor.

En Gollü Maçlar

Rekabetin tarihinde en çok gol atılan maç, 30 Haziran 1940'ta gerçekleştirildi. Galatasaray bu maçta Beşiktaş'ı 9-2 yenerek, toplamda 11 gol atan bu tarihi karşılaşmanın da sahibi oldu.

En Farklı Skorlu Galibiyetler

Galatasaray, 30 Haziran 1940'ta elde ettiği 9-2'lik zaferin yanı sıra, 18 Temmuz 1997'de 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2 ve 1960’lı yıllarda benzer 5-1’lik birçok galibiyetle öne çıkıyor. Beşiktaş ise en farklı galibiyetlerini 17 Mart 1933, 29 Aralık 1940 ve 3 Ağustos 2024’te 5-0 şeklinde aldı.

Seyircisiz Oynanan Derbiler

Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki 2007-2008 sezonunun ilk yarısında oynanan derbi, sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz gerçekleştirilmişti. Pandemi sürecinde de bazı karşılaşmalar taraftarsız olarak oynandı.

En Çok Forma Giyenler

Bu rekabette en çok forma giyen oyuncu Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçla öne çıkarken, ölümünden önceki yılda 61 maçla Hakkı Yeten onu takip ediyor.

Galibiyet Özlemi Çekilen Dönemler

Rekabet süreçlerinde karşı takımlara karşı uzun süre galibiyet alamayan dönemler yaşandı. Beşiktaş, 1975-1979 döneminde Galatasaray'a karşı galibiyet yüzü göremezken, Galatasaray da 1931-1936 yılları arasında Beşiktaş'ı geçemedi.

İki Takımda Oynayan Futbolcular

Rekabette her iki takımda forma giymiş birçok futbolcu bulunmaktadır. Öne çıkan oyuncular arasında Sergen Yalçın, Emre Aşık ve Burak Yılmaz gibi isimler yer alıyor.

Rekor Seyirci ve Tamamlanamayan Derbi

22 Eylül 2013'te oynanan derbi, 76 bin 127 seyirciyle Süper Lig tarihinin en yüksek katılımını gördü. Ancak aynı maç saha olayları nedeniyle tamamlanamadı ve Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi Galatasaray lehine 3-0 sonuçlandırdı.

Bu yapılanmalar, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki rekabetin sadece bir futbol mücadelesi değil, aynı zamanda İstanbul'un sosyal ve kültürel yaşamında da önemli bir yer tuttuğunu gösteriyor.

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