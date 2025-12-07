Beşiktaş - Gaziantep FK 13. Randevu: Tüpraş Stadyumu’nda Saat 20.00

Maç Önizlemesi

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep FK, yarın saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar ligde 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 24 puanla 6. sırada yer alırken, kırmızı-siyahlılar 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puanla 7. sırada bulunuyor.

İstatistikler ve Geçmiş

Beşiktaş ile Gaziantep FK, Süper Lig’de daha önce 12 kez karşılaştı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 5 kez, kırmızı-siyahlılar 4 kez galip gelirken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. İki takım arasında ligde oynanan maçlarda Beşiktaş rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde ise 13 gol gördü. Son lig randevusunu Gaziantep FK, İstanbul’da 2-1 kazandı.

Evinde Galibiyeti Arıyor

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı son 3 maçı kazanamadı. Bu süreçte Gençlerbirliği ve Fenerbahçe’ye mağlup olan Kartal, Samsunspor ile berabere kaldı. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, bu dönemde deplasmanda çıktıkları 4 müsabakada 3 kez galip geldi. Beşiktaş’in son iç saha galibiyeti ligin 6. haftasında Kocaelispor’a karşı 2-1 ile elde edilmişti.

Eksikler ve Kadro Bilgisi

Beşiktaş’ta sakatlıkları süren Necip Uysal ve Mustafa Erhan Hekimoğlu Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyemeyecek. Son antrenmanlarda takımla çalışmalara başlayan Rafa Silva’nın oynayıp oynamayacağı ise yapılacak son idmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibi tarafından belirlenecek.

Kart Uyarısı

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncusu Felix Uduokhai ceza sınırında bulunuyor. Alman futbolcu, Gaziantep FK maçında kart görmesi halinde gelecek hafta deplasmanda oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Hakem Kadrosu

Beşiktaş - Gaziantep FK maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam’ın yardımcıları Mehmet Emin Tuğral ve Bersan Duran olurken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Muhammet Ali Metoğlu olacak.

BEŞİKTAŞ, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 15. HAFTASINDA YARIN SAHASINDA KARŞILAŞACAĞI GAZİANTEP FK İLE LİGDE 13. KEZ RAKİP OLACAK.