Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazır

Özel Uçakla Gaziantep'e Ulaşım
Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Kadro, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.
Yapılan Antrenmana Detaylar
Antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Takım, 5'e 2 ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.
Maç Kaderini Belirleyecek Kadro
Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer almakta:
- Mert Günok
- Göktuğ Baytekin
- Emir Yaşar
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Felix Uduokhai
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Bakhtiyor Zaynutdinov
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Cher Ndour
- Can Keleş
- Gedson Fernandes
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sahada galibiyet için mücadele verecek.