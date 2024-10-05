Beşiktaş, Gaziantep FK Maçına Hazır

Özel Uçakla Gaziantep'e Ulaşım

Siyah-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı. Kadro, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ardından, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel uçakla Gaziantep'e hareket etti.

Yapılan Antrenmana Detaylar

Antrenman, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ısınma koşularıyla başladı. Takım, 5'e 2 ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanın son bölümünde ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Maç Kaderini Belirleyecek Kadro

Beşiktaş'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler yer almakta:

Mert Günok

Göktuğ Baytekin

Emir Yaşar

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Onur Bulut

Tayyip Talha Sanuç

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Felix Uduokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Bakhtiyor Zaynutdinov

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Emirhan Topçu

Jean Onana

Cher Ndour

Can Keleş

Gedson Fernandes

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında sahada galibiyet için mücadele verecek.