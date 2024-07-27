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Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Hazırlık Maçında Mağlup Etti

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni hazırlık maçında 2-0 yenerek moral buldu. Müsabakanın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 27.07.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 22:05
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Hazırlık Maçında Mağlup Etti

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0 Yendi

Beşiktaş Futbol Takımı, düzenlediği hazırlık maçında Trendyol 1. Lig takımlarından Gençlerbirliğini 2-0 mağlup ederek moral buldu.

Maç Detayları

Karşılaşma, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda gerçekleşti. Siyah-beyazlı ekibin ilk 11'inde, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati ve Fernandes yer aldı.

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise; Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu ve Yatabare ile sahaya çıktı.

Goller ve Maç Sonucu

Maçın ilk yarısı, Rafa Silva'nın 37. dakikada ve 45+1. dakikada attığı gollerle Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda ise karşılıklı ataklar yaşanmasına rağmen gol sesi çıkmadı.

Sonuç olarak, Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 2-0'lık skorla mağlup ederek hazırlık maçını başarıyla tamamladı.

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