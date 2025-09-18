Beşiktaş - Göztepe 59. Randevu: İzmir'de Siyah-Beyazlıların Üstünlüğü

Beşiktaş ile Göztepe 59. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynanacak mücadeleyle Beşiktaş ile Göztepe ligde 59. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar, siyah-beyazlıların genel üstünlüğünü gösteriyor.

Genel istatistikler

Geride kalan 58 maçın 30'unu Beşiktaş, 11'ini Göztepe kazandı; 17 karşılaşma ise berabere sona erdi. Takımların attığı gollerde Beşiktaş'ın üstünlüğü 95-56 şeklinde.

İzmir'de 30. maç

Yarınki karşılaşmayla birlikte İzmir'deki lig maçları 30'a ulaşacak. İzmir'deki önceki müsabakalarda Beşiktaş'ın galibiyetlerde 12-7 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de oynanan maçların 10'u berabere bitti; Beşiktaş 39, Göztepe 28 gol kaydetti.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İzmir'de oynanan son 10 lig maçında Beşiktaş, rakibini 6 kez yendi. Bu dönem içinde Göztepe 2 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Beşiktaş son 10 karşılaşmada 23 gol atarken, Göztepe 11 golle cevap verdi.

Tarihi farklı skorlar

Takımlar arasındaki en farklı galibiyet Beşiktaş'a ait: İzmir'de 2001-2002 sezonunda oynanan maç 6-0 sona erdi. Göztepe'nin Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyeti ise 1968-1969 sezonunda evinde aldığı 3-0 sonuçla kayıtlara geçti. Ayrıca, İstanbul'da 2002-2003 sezonunda Beşiktaş'ın 7-3 üstünlüğü, toplam 10 gole ulaşılmasıyla iki ekip arasındaki lig randevuları içinde en yüksek skorlu müsabaka oldu.