Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü

Beşiktaş, 19 Eylül'deki Göztepe maçı öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde kondisyon ve taktik çalıştı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 14:34
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenmanda öne çıkanlar

Kulübün açıklamasına göre hazırlıklar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanda öncelikle kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.

Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Teknik ekip, oyuncuların performansını maç temposuna uygun şekilde artırmayı hedefliyor.

Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

