Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, maç hazırlıklarını sürdürüyor.
Antrenmanda öne çıkanlar
Kulübün açıklamasına göre hazırlıklar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah-beyazlı oyuncular, antrenmanda öncelikle kondisyon ve taktik çalışmaları üzerinde durdu.
Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Teknik ekip, oyuncuların performansını maç temposuna uygun şekilde artırmayı hedefliyor.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.