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Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, 24 Kasım'da Göztepe ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 15:14
Beşiktaş, Göztepe Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Beşiktaş, Göztepe Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Göztepe ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman oldukça verimli geçti.

Antrenman Detayları

Antrenmana ısınma koşuları ve pas çalışmalarıyla başlayan siyah-beyazlı futbolcular, ardından dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla idmanı tamamladılar. Bu yoğun çalışma, oyuncuların kondisyon ve taktik yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Son Hazırlık

Beşiktaş, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Taraftarlar, takımlarının bu önemli karşılaşma için sahaya en iyi şekilde çıkmasını bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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