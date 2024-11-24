Beşiktaş-Göztepe Maçından Önemli Notlar

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi konuk etti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son karşılaşmalarına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaparak sahaya çıktı.

Değişiklikler ve İlk 11

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Moatasem Al-Musrati, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Arthur Masuaku ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.

Yedek kaleci ve oyuncular ise Ersin Destanoğlu, Tayyip Talha Sanuç, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zaynutdinov, Cher Ndour, Can Keleş ve Mustafa Hekimoğlu olarak belirlendi. Van Bronckhorst, Ümraniyespor ile oynanan bir önceki maçta ilk 11'de yer alan Mario'yu yedeğe alırken, Ernest Muçi sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Öne Çıkan İsimler

Sezon öncesinde yolların ayrılması beklenen ancak kadroda kalan Alex Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş formasını bu sezon ikinci kez giymek üzere yedekler arasında bulundu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in 7. haftasında kayserispor ile oynanan maçta kadroda bulunmasına rağmen süre alamamıştı.

İtalyan futbolcu Ciro Immobile, sakatlığını atlatarak maça yedek olarak dahil edildi. 34 yaşındaki santrfor, son oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanmış ve RAMS Başakşehir ile Malmö karşılaşmalarında forma giyememişti.

Gedson Fernandes 100. Maçına Çıktı

Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes, siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 100. maçına çıktı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kara Kartal forması altında geçirdiği 3. sezonda 99 maçta 13 gol kaydetti. Kulüp yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar, Gedson'a forma, plaket ve çiçek takdim etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.