Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş Hentbol Takımı Süper Kupa’yı Kaldırdı

Hentbol Erkekler Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş, Spor Toto'yu 39-32'lik skorla yenerek büyük bir başarıya imza attı.

Maç boyunca sergiledikleri üstün performansla dikkat çeken Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte kupayı müzesine götürdü. Taraftarlarının yoğun desteğiyle maçı kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, yeni sezon için iddialı bir başlangıç yaptı.

Kupayı Kaldırmanın Gururu

Maç sonrasında düzenlenen ödül töreninde takım kaptanı, "Bu galibiyet bizim için çok önemliydi. Destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ederiz," diyerek duygularını dile getirdi.

Beşiktaş, hentboldaki bu zaferle birlikte sportif başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Yeni hedefleri için hazırlıklarını sürdüren takım, önümüzdeki maçlara odaklanmış durumda.