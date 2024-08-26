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Beşiktaş Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Kazandı

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa finalinde Spor Toto'yu 39-32 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 26.08.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 21:20
Beşiktaş Hentbol Erkekler Süper Kupa'yı Kazandı

Hentbol Erkekler Süper Kupa Finali

Beşiktaş, Hentbol Erkekler Süper Kupa maçında Spor Toto ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda Beşiktaş, rakibini 39-32 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçın Detayları

THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda gerçekleştirilen bu heyecan dolu karşılaşma, dün bir kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar anısına bir dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Beşiktaş, bu galibiyetle birlikte hentboldaki başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu. Spor Toto karşısında gösterdikleri etkili performansla kupayı kazanmayı başardılar.

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