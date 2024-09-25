Beşiktaş'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Ajax'a Karşı Oynayacağı Maçın Kadrosu Açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu belirledi.

Maç Detayları

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, maçın Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirileceği ve TSİ 22.00'de başlayacağı bildirildi. Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket edecek.

Kamp Kadrosu