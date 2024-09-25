Beşiktaş'ın Ajax Maçı Kadrosu Açıklandı

Beşiktaş'ın Ajax'a Karşı Oynayacağı Maçın Kadrosu Açıklandı
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın, Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak olan Beşiktaş, kamp kadrosunu belirledi.
Maç Detayları
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan resmi açıklamada, maçın Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da gerçekleştirileceği ve TSİ 22.00'de başlayacağı bildirildi. Beşiktaş, hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladıktan sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hollanda'ya hareket edecek.
Kamp KadrosuBeşiktaş'ın Ajax maçı kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Svensson
- Paulista
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Uduokhai
- Immobile
- Mario
- Zainutdinov
- Muçi
- Masuaku
- Rafa Silva
- Al Musrati
- Emirhan Topçu
- Onana
- Ndour
- Can Keleş
- Fernandes
- Mustafa Hekimoğlu