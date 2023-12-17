Beşiktaş'ın eski yıldızından ses getiren Ronaldo itirafı

Beşiktaş'ın golcüsü Vincent Aboubakar, son olarak Le Carre Media'ya bazı açıklamalar yaptı. İşte Aboubakar'ın röportajından önemli kısımlar;

"HAYATIMDA GÖRMÜŞ OLDUĞUM EN İYİ TARAFTAR"

“Beşiktaş taraftarı hayatımda tanıdığım en iyi taraftar grubudur. Bu asla unutamayacağım bir anı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya karşı oynadık. İlk yarıyı 3-0 geride kapattık. Mola sırasında kaptanımız Atiba bizi bir araya topladı ve konuşma yaptı. Skor 3-0 olsa da ikinci yarının başında taraftarlar bize çok destek oldu. Biz tempoyu yakaladık ve maçı 3-3 bitirdik. Stadyum adeta kutu gibiydi, taraftarların tezahüratları rakibin dengelerini bozdu. Beşiktaş taraftarı oyuncularına nadiren hakaret ediyor veya ıslık çalıyor. Beşiktaş taraftarının en çok sevdiğim yanı bu."





“BEŞİKTAŞ'TAN DAHA İYİ BİR ŞEY VAR MI?”

"İngiltere'de çok iyi taraftar var fakat Beşiktaş'tan daha iyi kim var? Doğrusunu söylemek gerekirse dünyanın en iyi taraftarı Beşiktaş'ta. Bundan yüzde yüz eminim."

“RONALDO KALMAMI İSTİYOR”

“Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'ya yer açmak adına beni takımdan attığı bilgisi gerçeği yansıtmıyor. O dönemde Ghislain Konan ile bu konuyla ilgili müzakere başlatılmıştı. Cristiano Ronaldo takım kadrosunda kalmamı istiyordu. Kulüp de kalmam konusunda bana baskı yaptı ama ben Beşiktaş'a dönmek istedim. Aileme daha yakın olabilmek için tek başıma gitmeye karar verdim. Gerçekten aileme yakın olmak istedim, anladın mı?"