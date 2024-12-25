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Beşiktaş'ın İlk Yarısında Kırmızı ve Sarı Kart Raporu Açıklandı

Beşiktaş, devre arasında 33 sarı ve 2 kırmızı kart ile dikkat çekti. Emirhan Topçu, 5 sarı kartla ceza sınırında.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:49
Beşiktaş'ın İlk Yarısında Kırmızı ve Sarı Kart Raporu Açıklandı

Beşiktaş'ın Kart Raporu: İlk Yarıda Dikkat Çeken Sayılar

Trendyol Süper Lig'in 17. hafta maçlarının ardından devre arasına girerken, Beşiktaşlı futbolcular toplamda 33 sarı ve 2 kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlı ekipte, 15 farklı oyuncu hakemler tarafından kart cezasına çarptırıldı.

Öne Çıkan İsimler: Gedson ve Tayyip

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ve Tayyip Talha Sanuç, ligin ilk yarısında kırmızı kartla takımlarını yalnız bıraktı. Gedson, Fenerbahçe derbisinde ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Ayrıca, Tayyip Talha, Adana Demirspor karşısında doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Emirhan Topçu ve Masuaku'nun Kart Durumu

Emirhan Topçu, 5 kez sarı kart görerek ceza sınırında yer aldı. Bu sezon genç oyuncu; Sivasspor, Gaziantep FK, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kartla cezalı duruma düştü. Arthur Masuaku ise, 4 kez sarı kartla takımını eksik bıraktı.

Ersin Destanoğlu'nun İlginç Kart İstatistiği

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, yedek kulübesinden 2 sarı kart gördü. Takımın as kalecisi Mert Günok ile birlikte, Destanoğlu süper ligde dikkat çekici bir performans sergiledi.

En Fazla Kart Antalyaspor ve Sivasspor Maçlarında

Siyah-beyazlı futbolcular, en fazla sarı kartı Antalyaspor ve Sivasspor karşılaşmalarında gördü. Antalyaspor maçında 4 sarı kart çıkarken; aynı rakam Sivasspor karşılaşmasında da kaydedildi.

Toplam Kart Raporu

Süper Lig'in geride kalan bölümünde kart gören Beşiktaşlı futbolcuların detayları şu şekilde:

  • Gedson Fernandes: 1 Kırmızı, 11 Sarı
  • Tayyip Talha Sanuç: 1 Kırmızı
  • Emirhan Topçu: 5 Sarı
  • Arthur Masuaku: 4 Sarı
  • Mert Günok: 3 Sarı
  • Ersin Destanoğlu: 3 Sarı
  • Jonas Svensson: 3 Sarı
  • Al Musrati: 3 Sarı
  • Ciro Immobile: 3 Sarı
  • Semih Kılıçsoy: 2 Sarı
  • Rafa Silva: 2 Sarı
  • Salih Uçan: 1 Sarı
  • Milot Rashica: 1 Sarı
  • Mustafa Hekimoğlu: 1 Sarı
  • Omar Colley: 1 Sarı

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