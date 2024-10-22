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Beşiktaş'ın Lyon Deplasmanı İçin Hakem Ataması

Beşiktaş, Lyon ile oynayacağı maçta Alman hakem Harm Osmers yönetiminde sahaya çıkacak.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 12:22
Beşiktaş'ın Lyon Deplasmanı İçin Hakem Ataması

Beşiktaş ve Lyon Karşı Karşıya Geliyor

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 24 Ekim Perşembe günü deplasmanda karşılaşacak.

Hakem Ataması

Bu önemli mücadelede düdük çalacak olan Harm Osmers, Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı bir hakem olarak görev yapacak. Osmers'in yardımcılıklarını ise Dominik Schaal ve Stefan Lupp üstlenecek.

Dördüncü Hakem ve VAR

Karşılaşmanın dördüncü hakemi Florian Exner olarak atanırken, Video Yardımcı Hakem odasında da Christian Dingert görev alacak.

Lyon'daki stadyumda geçecek bu mücadele, her iki takım için de büyük öneme sahip.

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