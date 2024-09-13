Beşiktaş'ın Şort Sponsoru Bahçeşehir Üniversitesi İle Anlaştı

Beşiktaş, futbol takımının şort sponsoru olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile iş birliği yaptı.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 17:48
Beşiktaş'ın Şort Sponsoru Bahçeşehir Üniversitesi İle Anlaştı

Beşiktaş Kulübü ve Bahçeşehir Üniversitesi'nden Önemli Sponsorluk Anlaşması

Beşiktaş JK, futbol takımının forma şort sponsoru olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile önemli bir anlaşma imzaladı. Bu yeni iş birliği, kulübün sponsorluk stratejileri çerçevesinde oldukça anlamlı bir adım olarak değerlendiriliyor.

Yıllık Sponsorluk Dönemi

Kulüpten yapılan açıklamada, anlaşmanın detayları hakkında bilgiler verildi. Açıklamada, "Yapılan anlaşma doğrultusunda, Bahçeşehir Üniversitesi 2024-25 sezonu boyunca Futbol A Takımımızın şortunda yer alacak. Sponsorluk anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz,” ifadelerine yer verildi.

Bu iş birliği sayesinde, Bahçeşehir Üniversitesi, Beşiktaş'ın geniş kitlelerine ulaşma fırsatı bulacak, aynı zamanda kulüp de markasını güçlendirme yolunda önemli bir adım atmış olacak.

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