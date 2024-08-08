Beşiktaş'ın Süper Lig Tarihindeki Performansı

Siyah-beyazlı futbol takımı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşarak 67. sezonunu açıyor. Kulüp, 66 sezonda 2,194 maça çıktı ve bu süreçte 1,186 galibiyet elde etti, 595 maçta berabere kaldı ve 413 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlukları

Beşiktaş, Türk sporunun en üst seviyesindeki mücadelede en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı ligde yer alarak tam 16 kez şampiyonluk yaşadı. En kötü sezon derece ise 11. olarak kayıtlara geçti.

En İyi ve En Kötü Sezonlar

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetine 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenerek ulaştı. Öte yandan, Bursaspor'a karşı 1980-1981 sezonunda 5-0’lık farklı bir mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise ligin zorlu dönemlerinden birini geçirerek 14 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ın Tarihindeki İstatistikler

En çok şampiyonluk: 16 kez (1956-2021 arası)

16 kez (1956-2021 arası) En çok galibiyet: 29 galibiyet, 1959-1960 sezonu

29 galibiyet, 1959-1960 sezonu En az galibiyet: 5 galibiyet, 1975-1976 sezonu

5 galibiyet, 1975-1976 sezonu En çok gol atan oyuncu: Feyyaz Uçar (170 gol)

Feyyaz Uçar (170 gol) En çok oynayan oyuncu: Rıza Çalımbay (494 maç)

Beşiktaş'ın 66 Sezonluk Performansı

Beşiktaş, toplamda 3,610 gol atarken, kalesinde 1,913 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre, 2002 yılında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarını tescil ettirerek tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sonuç

Beşiktaş, 67. sezonunda Türk futbolundaki performansını sürdürmeye devam ediyor ve geçmişte elde ettiği başarıları ile Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.