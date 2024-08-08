Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Beşiktaş'ın Süper Lig Tarihindeki Performansı

Beşiktaş, 67. sezonuna girerek Türk futbol tarihindeki yerini güçlendiriyor. Şampiyonlukları ve performansıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:16
Beşiktaş'ın Süper Lig Tarihindeki Performansı

Beşiktaş'ın Süper Lig Tarihindeki Performansı

Siyah-beyazlı futbol takımı Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Samsunspor ile karşılaşarak 67. sezonunu açıyor. Kulüp, 66 sezonda 2,194 maça çıktı ve bu süreçte 1,186 galibiyet elde etti, 595 maçta berabere kaldı ve 413 yenilgi yaşadı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlukları

Beşiktaş, Türk sporunun en üst seviyesindeki mücadelede en yakın rakipleri Galatasaray ve Fenerbahçe ile aynı ligde yer alarak tam 16 kez şampiyonluk yaşadı. En kötü sezon derece ise 11. olarak kayıtlara geçti.

En İyi ve En Kötü Sezonlar

Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetine 1989-1990 sezonunda Adana Demirspor'u 10-0 yenerek ulaştı. Öte yandan, Bursaspor'a karşı 1980-1981 sezonunda 5-0’lık farklı bir mağlubiyet aldı. 2022-2023 sezonunda ise ligin zorlu dönemlerinden birini geçirerek 14 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ın Tarihindeki İstatistikler

  • En çok şampiyonluk: 16 kez (1956-2021 arası)
  • En çok galibiyet: 29 galibiyet, 1959-1960 sezonu
  • En az galibiyet: 5 galibiyet, 1975-1976 sezonu
  • En çok gol atan oyuncu: Feyyaz Uçar (170 gol)
  • En çok oynayan oyuncu: Rıza Çalımbay (494 maç)

Beşiktaş'ın 66 Sezonluk Performansı

Beşiktaş, toplamda 3,610 gol atarken, kalesinde 1,913 gol gördü. Siyah-beyazlı takım, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kayıtlarına göre, 2002 yılında 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarına ilişkin şampiyonluklarını tescil ettirerek tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

Sonuç

Beşiktaş, 67. sezonunda Türk futbolundaki performansını sürdürmeye devam ediyor ve geçmişte elde ettiği başarıları ile Türk futbol tarihinde önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine yeni bir boyut katmak isteyene müjde! Resmi Gazete’de memur olma kapısı açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat

Bakanlıktan dev destek müjdesi sabah 09.00’da başladı: 3-8 yıl vade ile 330 bin TL- 240.000 TL verilecek

Bu dört burca Ağustos’ta şans talih gülecek! İşte bu ayı aşk ve para dolu geçecek burçlar

Dün başladı ay sonunda bitiyor! Kamu bankası müşterilerine o ödemeyi trink yapıyor

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Öğrencilere Büyük Destek! Artık bedava ve hergün verilecek

Müteahhitleri kıskandıracak alım fırsatları doğdu Dev arazi 615.000 TL! Kıymetli bölgede en dip fiyata satılacak

Emekliler pürdikkat kesilecek! Meclis'te onaylandı: 09.00'da IBAN'a 2500 TL aktarıldı

Faizsiz kredide yeni devrim! 1,5 milyon lira kredi kullanana 150.000 TL ek veriliyor