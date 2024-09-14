Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçına Hazırlık Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır!

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, bu önemli mücadele öncesinde kadrosunu netleştirdi.

Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktas Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma için belirlenen 24 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

Mert Günok

Ersin Destanoğlu

Göktuğ Baytekin

Jonas Svensson

Gabriel Paulista

Onur Bulut

Tayyip Talha Sanuç

Milot Rashica

Salih Uçan

Semih Kılıçsoy

Felix Uduokhai

Ciro Immobile

Joao Mario

Bakhtiyor Zainutdinov

Ernest Muçi

Arthur Masuaku

Rafa Silva

Al Musrati

Emirhan Topçu

Jean Onana

Cher Ndour

Serkan Emrecan Terzi

Gedson Fernandes

Mustafa Erhan Hekimoğlu

Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaş taraftarları, takımlarının alacağı sonuç için heyecan içerisinde bekliyor.