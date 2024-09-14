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Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçına Hazırlık Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş, Trabzonspor karşılaşması için 24 kişilik kamp kadrosunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 14:13
Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçına Hazırlık Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır!

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, bu önemli mücadele öncesinde kadrosunu netleştirdi.

Kamp Kadrosu Belli Oldu

Beşiktas Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma için belirlenen 24 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:

  • Mert Günok
  • Ersin Destanoğlu
  • Göktuğ Baytekin
  • Jonas Svensson
  • Gabriel Paulista
  • Onur Bulut
  • Tayyip Talha Sanuç
  • Milot Rashica
  • Salih Uçan
  • Semih Kılıçsoy
  • Felix Uduokhai
  • Ciro Immobile
  • Joao Mario
  • Bakhtiyor Zainutdinov
  • Ernest Muçi
  • Arthur Masuaku
  • Rafa Silva
  • Al Musrati
  • Emirhan Topçu
  • Jean Onana
  • Cher Ndour
  • Serkan Emrecan Terzi
  • Gedson Fernandes
  • Mustafa Erhan Hekimoğlu

Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaş taraftarları, takımlarının alacağı sonuç için heyecan içerisinde bekliyor.

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