Beşiktaş'ın Trabzonspor Maçına Hazırlık Kadrosu Belirlendi

Beşiktaş, Trabzonspor Maçına Hazır!
Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılar, bu önemli mücadele öncesinde kadrosunu netleştirdi.
Kamp Kadrosu Belli Oldu
Beşiktas Kulübü tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Trabzonspor ile oynanacak karşılaşma için belirlenen 24 kişilik kadroda şu oyuncular yer alıyor:
- Mert Günok
- Ersin Destanoğlu
- Göktuğ Baytekin
- Jonas Svensson
- Gabriel Paulista
- Onur Bulut
- Tayyip Talha Sanuç
- Milot Rashica
- Salih Uçan
- Semih Kılıçsoy
- Felix Uduokhai
- Ciro Immobile
- Joao Mario
- Bakhtiyor Zainutdinov
- Ernest Muçi
- Arthur Masuaku
- Rafa Silva
- Al Musrati
- Emirhan Topçu
- Jean Onana
- Cher Ndour
- Serkan Emrecan Terzi
- Gedson Fernandes
- Mustafa Erhan Hekimoğlu
Bu önemli karşılaşma öncesi Beşiktaş taraftarları, takımlarının alacağı sonuç için heyecan içerisinde bekliyor.