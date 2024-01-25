Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında Elneny var

Beşiktaş küllerinden doğmaya hazırlanıyor! O isim için görüşmeler başladı! Tüm detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın transfer listesinin ilk sırasında Elneny var
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Beşiktaş transfer süreçlerini hızlandırdı! O ismi kadroya mutlaka almak istiyorlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFER GÖRÜŞMELERİ

Siyah beyazlı takım son dönemlerde yaşadığı başarısızlıkları devre arasından sonra giderebilmek için transfer süreçlerini hızlandırdı. Başkan Hasan Arat, Samet Aybaba ve Hüseyin Yücel transfer çalışmalarını sürdürüyor. 

siyah beyazlı takımın yeni transfer hedefleri

Siyah beyazlı takımın Elneny ile irtibat kurduğu öğrenildi. Mısır Milli Takımı ve Afrika Kupası'nda mücadelesine devam eden futbolcunun menajeriyle görüşmeler gerçekleştirildi. Futbolcunun sözleşmesi takımında sezon sonunda bitecek. Siyah beyazlı takım Elneny için Arsenal ile görüşmelerine yakın zamanda başlayacak. 

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