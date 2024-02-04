Beşiktaş'ın transfer sarmalı bu kez lehine döndü

Beşiktaş, ara transfer dönemini sessiz geçirmiş ve stoper hattında aradığı oyuncuyu bulamamıştı. Ancak, Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Chelsea'nin Fransız stoperi için atağa kalktı.

Kulüp içinde yapılan değerlendirmeler sonucunda, Portekizli teknik direktör Fernando Santos'un raporları doğrultusunda transfer çalışmalarına ağırlık veren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Chelsea'nin Fransız stoperi Malang Sarr için tekliflerini iletmeye başladı.

Beşiktaş'ın avantajlı duruma gelmesindeki ana faktör, Fransız ekibi Le Havre ile anlaşma sağlanan Sarr'ın transfer evraklarının yetişmemesi oldu. Bu gelişmeyle birlikte Beşiktaş, transferde tek alıcı konumuna yükseldi ve Chelsea'nin oyuncuyu istemesiyle elini güçlendirdi.

PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO





Fransız stoperin Beşiktaş'a katılması durumunda, bonservisiyle birlikte takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Sarr, 25 yaşında olmasına rağmen tecrübeli bir oyuncu ve çift ayak kullanabilme özelliği sayesinde sol ve sağ stoper pozisyonlarında görev yapabilecek nitelikte.

Beşiktaş'ın, Chelsea'nin Fransız stoperi için belirlediği transfer stratejisiyle, takımın savunma hattını güçlendirmeyi hedeflediği görülüyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan Sarr'ın, Siyah-Beyazlı formayı giymesi halinde takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.